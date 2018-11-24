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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erkan Sözeri: 'Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz'

Erkan Sözeri: 'Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin açıklamaları

İstanbulspor Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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- Erkan Sözeri: "Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri:- "Hızlı hücumlardan yediğimiz gollerle mağlup olduk" İSTANBUL

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, hızlı hücumlardan yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyleyen Sözeri, “Beklemediğimiz iki mağlubiyet oldu. Geçen hafta Balıkesirspor, bu hafta bu mağlubiyet bizi üzdü. Balıkesirspor maçında top bizdeydi. Oyunda çok değildik. Bugün oyuncularım çok istekliydi. Oyunda var oldular. Dolayısıyla söyleyecek bir şey yok. Sezon başından beri gol eksikliğimiz göze çarpıyor” şeklinde konuştu.
"İki haftadır cebimizden yiyoruz” Deneyimli teknik direktör, hızlı hücumlardan yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyleyerek, “İlk yarı oyun biz yönettik. Devre biterken kontradan yenen gol planlarımız alt üst etti. Nadir, Nobre hamlesini yaptık. İyi oldu ve baskılı oynadık. İkinci yarı 5-6 tane net pozisyonumuz var. Kontradan yediğimiz gollerle de mağlup olduk. Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. İki haftadır cebimizden yiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum kazanmak için her şeyi yaptılar” diye konuştu.
“Hazırlığımızı sahaya yansıttık ama olmadı” Erkan Sözeri, ligdeki tüm takımların kendileri için ayrıca motive olduklarını ifade ederek, “Gençlerbirliği olarak bunu bekliyoruz ve buna göre hazırlanıyoruz. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Sahaya hazırlığımızı yansıttık ama olmadı” açıklamasını yaptı.
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