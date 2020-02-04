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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Erkan Sözeri: 'Beklemediğimiz skor, kötü goller yedik'

Erkan Sözeri: 'Beklemediğimiz skor, kötü goller yedik'

- Erkan Sözeri'nin açıklamaları

- Erkan Sözeri: "Beklemediğimiz skor, kötü goller yedik"- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:- "Bunun bize travma yaşatmasına izin vermeden, enerjimizi bozmadan lig maçına odaklanmamız gerekir" TRABZON

Atmosfer Basın Toplantısı Toplantı Rektör Pazar Günü 


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Beklemediğimiz bir sonuç, beklemediğiz skor. Kötü goller yedik" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 5-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yendikten sonra çok moralli bir şekilde karşılarına çıktığını belirterek, "Bu skordan sonra fazla bir şey anlatmak da kolay değil. Beklemediğimiz bir sonuç, beklemediğimiz skor. Kötü goller yedik. Rakibimiz çok moralli. Lig maçında Fenerbahçe'yi yendikten sonra çok moralli bir şekilde karşımıza çıktı. Aynı coşkuyu devam ettirdiler, çok ciddi oynadılar. Biz bu coşkuya karşılık veremediğimiz için böyle bir sonuç oldu. Üzgünüz. İki kulvarda gitmeye gayret ediyoruz. Ağır bir skor oldu. Bunun bize travma yaşatmasına izin vermeden, enerjimizi bozmadan lig maçına odaklanmamız gerekir. Bugün sahada yoktuk. Trabzonspor'un coşkusuna karşılık veremedik. Trabzonspor için her şey çok iyiydi. Bizim için en güzel şey iki taraftarın birbirine olan sevgisi. Skordan öte bizim için sevindirici olan buydu. Yapacak bir şey yok. Biraz da Beşiktaş maçının bize oluşturduğu aşırı özgüven bu sonucu almamızda da etkili oldu. Futbol böyle bir şey. Her maçı aynı ciddiyet aynı atmosferde oynamalısınız. Onun için böyle bir skor oldu. Bu konuda fazla da konuşmaya gerek yok. Bizim için lig de çok önemli. Tamamen pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanacağız" dedi.

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