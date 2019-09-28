Eriş: “Kazanmaya yakınken berabere kaldık”



- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Levent Eriş, 3-3 berabere kaldıkları Altay maçı sonrası, “Hiç umulmadık pozisyonlardan pozisyon verdik. İnanılmaz derecede savunma zafiyeti yaşıyoruz. Kaybetmek bizim adımıza zor ama kazanmak adına bu kadar yakınken berabere bitirmekte bizim adımıza bir o kadar üzücü” dedi.

“Oyuncularımızı kazanacağız” Eriş, ligin 6. haftasında evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Eriş, “Maalesef 3 kere öne geçtiğimiz, 3’ünde de çok basit yediğimiz goller sonucunda kazanmayı çok istediğimiz Altay müsabakasını berabere tamamladık. Biz de çok oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. Maç oynadıkça performanslarını yükseltmeye çalışıyoruz ama bunun için de maalesef böyle zaman zaman hak etmediğimiz puan kayıplarına sebep oluyoruz. Bunun için biz inat ettikçe bu çocuklarımızı kazanmanın yoluna gideceğiz. Kazanırken de böyle puan kayıpları oluyor maalesef. Çok basit hatalardan çok basit goller yedik. Hiç umulmadık pozisyonlardan pozisyon verdik. İnanılmaz derecede savunma zafiyeti yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. “Çok abartan bir milletiz” Maç esnasında kullanılan penaltının iptal edilip tekrarlanmasına da değinen Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, daha sonra şunları kaydetti: “Bu kadar basit hataları yapacak takım olmamalıyız. Kaybetmek bizim adımıza zor ama kazanmak adına bu kadar yakınken berabere bitirmekte bizim adımıza bir o kadar üzücü. Hele penaltı pozisyonunu değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Biz her şeyi abartan bir milletiz. Kural konuluyor ve kalecinin oynamama yerine durma şartı veriliyor ama kaleci üzerine atılmış bir şutu hareket edip kurtarmayacak mı. Biraz abartıyoruz. Adanaspor’umuzun canı yanıyor. Son 15 dakikası yine 10 kişi oynamış bir takım olarak yine istediğimiz 3 puanı alamadık ama bunun sadece bir penaltıyla özdeşleştirmek doğru değil ama bazı şeyleri çok abarttığımıza bugün de şahit olduk. Ümit ediyorum ki hakemimize not veren değerli gözlemcimiz bunu da dikkate alacaktır. Değişen hiçbir şey olmayacaktır giden Adanaspor’un 2 puanı olacaktır. Böyle devam ettiği sürece çok camiaların canı yanacaktır.”

