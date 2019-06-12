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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Erik Hamsen: “Birlikte güçlü kaldık ve maçı aldık” - İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamsen: - “Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu”

- Erik Hamsen: “Birlikte güçlü kaldık ve maçı aldık” - İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamsen: - “Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu”

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamsen'in açıklamaları

( REYKJAVİK ) - Erik Hamsen: “Birlikte güçlü kaldık ve maçı aldık”- İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamsen:- “Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu” REYKJAVİK

İzlanda Tarım Kabil Rektör 


- İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamsen, 2-1 sonuçlanan Türkiye maçının ardından konuştu.
Güçlü kalarak mücadeleden galip ayrıldıklarını söyleyen Hamsen, “Bizim adımıza grupta olabilecek en iyi senaryo oldu” ifadelerini kullandı. 2020 Avrupa Futbo Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı karşısında 2-1 kazanan İzlanda’da Teknik Direktör Erik Hamsen, mücadelenin ardından konuştu.
3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Hamsen, “Grupta üç takım da 9 puana geldi. İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Birçok şans yakaladık, belki üçüncü golü bulabilirdik. Kontrataklarla başka goller de bulabilirdik. Güçlü bir defans yaptık, surata atılan bir tokat gibiydi savunmamız. İkinci yarıyı iyi yönettik, zekice oynadık. Birlikte güçlü kaldık. Maçı aldık, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Gerçekten çok iyi bir galibiyet oldu” diye konuştu.
“Set oyununda daha iyi olmak için çabaladık” Birlikte ve iyi futbol oynamak için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Hamsen, “Arnavutluk’u yendikten sonra, bu maç çok önem taşımıştı. Ancak ikinci yarı çok iyi değildik, daha iyi kontrataklar bulabilirdik. Özellikle set oyununda çok daha iyi olmak için çabaladık. Olabilecek en iyi senaryo oldu bizim adımıza. Takımımız ve taraftarımız bugün fantastikti. İzlanda olarak bunu birlikte başardık. 3 puan aldık. Fantastik bir iş çıkardık hep birlikte. Bu futbol, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Birçok şans yakaladık. Bu seviyeye çıkmak için 2 hafta boyunca çok çalıştık. 2 hafta, fizik olarak bu noktaya çıkabilmek açısından uzun bir süre değil. Bunlar hep adım adım olan şeyler. Onlar kazansaydı çok zor durumda kalabilirdik. Rakibin sakat oyuncuları vardı. Futbolda bu sakatlıklar her zaman var. Biz maça odaklandık ve mutluyuz” ifadelerini kullandı. (BM-UA-S)
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