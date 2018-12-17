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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erhan Çelenk: 'Fenerbahçe'yle aynı puandayız'

Erhan Çelenk: 'Fenerbahçe'yle aynı puandayız'

BB Erzurumsporlu oyuncu Erhan Çelenk'in açıklamaları

- Erhan Çelenk: "Fenerbahçe'yle aynı puandayız"- BB Erzurumsporlu oyuncu Erhan Çelenk:- "10 dakika daha olsa kazanabilirdik" İSTANBUL

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- Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'un oyuncusu Erhan Çelenk maçtan sonra konuştu.
Fenerbahçe'yle aynı puanda olduklarını söyleyen Çelenk, "İlk yarıda çok kötü oynadık ama ikinci yarıda dengeyi kurarak eşitliği yakaladık" dedi.
Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'da orta sahanın önemli isimlerinden Erhan Çelenk maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Maça kötü başladıklarını söyleyen Erhan Çelenk, "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Keza ikinci yarı tam tersi oldu çünkü Mehmet hoca bazı değişiklikler yaptı. İki arkadaşımız girdi ve oyunumuzu bundan önceki 6 maç gibi önde bastık, daha fazla koştuk. Pozisyonları değerlendirdik ikili mücadeleleri kazandık. Ardından da zaten gollerimiz geldi. 90'da olduğu içinde zaten mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.
İlk yarıda çok kötü oynadıklarını söyleyen Çelenk, "Ne önde basabildik ne de geriye çekilebildik, hiçbir şey yapamadık. İkinci yarı önde basınca Fenerbahçe bocaladı. Zaten ikinci yarıda golü erken bulduk. Devam ettik önde basmaya. Her oyuncuyla bire bir oynadık. Maç 10 dakika daha uzasaydı, Fenerbahçe demoralize olmuştu, gol bulabilirdik" dedi.
Fenerbahçe'nin zor bir deplasman olmadığıyla ilgili yaptığı açıklama hatırlatılan Erhan, "Fenerbahçe'nin geçmişi tabii ki büyük ama biz bu senenin fikstürüne bakarak konuşuyoruz. Aynı puandayız bunu herkes görüyor. Biz daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. 16 hafta geçmiş Fenerbahçe ile aynı puandayız. Bizi korkutan bir şey yoktu. Hoca değişikliği vardı, tabi o her zaman bir avantajdır. Onu da ilk yarı gösterdiler. İkinci yarı biz istediğimiz futbolu sahaya koyduk ve dengeledik" ifadelerini kullandı.
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