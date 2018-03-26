Ergin Ataman: “Kontrol tamamen bizdeydi”

-Anadolu Efes oyuncusu Brock Motum'un açıklamaları



- İSTANBUL



- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Oynanan müsabakada kontrol tamamen bizdeydi” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Anadolu Efes evinde TOFAŞ’ı 87-79 mağlup etti. Müsabaka ardından konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Hem ligdeki hedeflerimiz açısında hem de moral açısından önemliydi. Ligde geçen hafta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. TOFAŞ maçının tamamında kontrol bizdeydi. Daha iyi oynamak gibi bir hedefimiz var. Oyuncularımın bugün ortaya koyduğu mücadeleden ve top paylaşımından memnunum. Top kayıpları ilk çeyrekte kontrol konusunda bizi zorlandırdı” diye konuştu.

Brock Motum: “Zor bir hafta oldu” Türkiye Kupası finalinden sonra bu maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Anadolu Efes oyuncusu Motum, “Bizim için zorlu bir hafta oldu. Euroleague’de çift maç oynadığımız bir haftaydı ve bu maçı kazanmalıydık. Şimdi tam takım halindeyiz ve umarım Türkiye Ligi’ni güçlü bitirmek için bir ivme yakalayabiliriz” dedi.



