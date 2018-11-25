Ergin Ataman: 'Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin' Haberi

-Detaylar



- Ergin Ataman: "Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin" İSTANBUL



- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kenardan gelen oyuncularının fazla katkı veremediğini ifade ederek, "Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Aanadolu Efes, sahasında karşılaştığı Gaziantep Basketbol’u 88- 81’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içinde iki Avrupa maçı oynamalarına rağmen bugün iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Ataman, "Klasik bir lig maçı. Çift maçlı Euroleague haftasından gelmemize rağmen, aynı oyunculardan ciddi katkı aldık. Onların performansıyla rahat kazandık. Gönül istiyor ki bu maçlarda daha az süre alan oyunculardan daha fazla katkı alalım. Bugün bunu başaramadık. Milli takım haftası var. Allah milli takım heyetine kolaylıklar versin diyorum" şeklinde konuştu.



