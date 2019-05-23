Ergene Velimeşespor - Nevşehir Belediyespor maçı sonrası arbede çıktı

- Ergene Velimeşespor'un Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçı sonrası polis ve Nevşehirli taraftarlar arasında arbede çıktı. Yaşanan olayda 4 taraftar gözaltına alındı. TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor, TFF 2. Lig'e yükselirken Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile polis arasında maç sonu arbede çıktı. Stadyum otopark alanında çıkan arbedede taraftarlardan bazıları yaralanırken 4 taraftar ise gözaltına alındı. Olaylar sonrası taraftarların yaralandığını öğrenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, karakola giderek taraftarlar hakkında bilgi aldı. Sağlık kontrollerinin ardından karakola götürülen taraftarların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım