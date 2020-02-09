Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Ergan Dağı'nda sporcuların şampiyonluk mücadelesi Haberi

Ergan Dağı'nda sporcuların şampiyonluk mücadelesi Haberi

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Yarış Dera Kar Fırtınası Kayak Merkezi Şampiyon 

-- Başlama alanından görüntüler
-- Sporcuların yarışlarından detaylar
-- Kayak Federasyonu Erzincan Temsilcisi Bülent Demirel’in konuşması
-- yarışlardan genel görüntüler
-
-GÖRÜNTÜ: 0902202402 “ERZİNCAN KAYAK YARIŞLARI” KODUYLA ERZİNCAN FTP ADRESİNE GEÇİLİYOR
-GÖRÜNTÜ: 3,5 DAKİKA
-GÖRÜNTÜ: HD
-HABERİ: AA ÇEKTİ

- - Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası Erzincan’da yapılıyor ERZİNCAN

- Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları Ergan Kayak Merkezi’nde yapılıyor. Kar fırtınasının etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için dondurucu havada ter döktü. Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Sıfırın altında 15 derece soğuk havanın etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için kar fırtınası olmasına rağmen dondurucu soğuklarda kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 160 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular özel piste kurulan kapılardan en hızlı aşağıya inmek için mücadele etti. Aşırı soğuklar nedeniyle yarışmakta güçlük çeken sporcular oluşan kar fırtınasına rağmen pistte en iyi olabilmek için mücadelelerine pes etmeden devam ettiler. Yarışlarla ilgili bilgiler veren Kayak Federasyonu Erzincan Temsilcisi Bülent Demirel, 160 sporcunun yarışlara katıldığını kaydetti.
Demirel, “Erzincan Ergan Kayak Tesislerinde Alp Disiplini Anadolu Yıldızları yarışlarını yapıyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her ilinden 160 sporcu ve idareciler geldi. Bu sezon Erzincan’da yaptığımız ikinci yarışlar oluyor. Bu yarışlarda başarılı olan sporcularımız bir üst lige çıkacak” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Fenerbahçe Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe Alanyaspor Maçından Kareler
Beşiktaş Sahasında Galip Geldi!Beşiktaş Sahasında Galip Geldi!
Galatasaray Alanyaspora Yenildi!Galatasaray Alanyaspora Yenildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı