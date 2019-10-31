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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ercümend Hülakü Coşkundere: “İyi oynadık, kaybettik”

Ercümend Hülakü Coşkundere: “İyi oynadık, kaybettik”

-Ercümend Hülakü Coşkundere'nin açıklamaları

- KAYSERİ

Şampiyon Rektör Basın Mensupları 


- Bayrampaşa Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere, Kayserispor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası, "İyi oynadık, kaybettik" dedi.
Bayrampaşa, deplasmanda Kayserispor'a mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere, “İyi oynadığımızı düşünüyorum. En azından oynamaya çalıştık. Saha güzel, koşullar güzel top oynamaya çalıştık. İyi işler yaptık ama skor anlamında başarısız olduk. Oyun anlamında keyif veren bir oyundu. Elendik. Ligde şampiyonluk hedefi olan bir takımız. Bu oynadığımız oyunu ligde oynadığımız sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Kayserispor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

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