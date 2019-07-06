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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı Haberi

Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı Haberi

Başpehlivan birinci tur kura çekimi

Milli Güreşçi Ali Gürbüz İsmail Balaban Altın Kemer Kura Çekimi 

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-ismail balaban
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-orhan okulu röportajlar
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- - Altın kemer yolunda favori gösterilen isimler birbirleri ile eşleşmedi EDİRNE

- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 53 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu, ilk kez dualı çayır Kırkpınar’a çıkan milli güreşçi Cenk İldem ile eşleşti. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 53 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 52 başpehlivan birbiri ile eşleşirken, başpehlivanlardan Onur Balcı ise güreş yapmadan ikinci tura yükseldi. ‘Erken final’ sürprizi yaşanmadı 658 yıllık bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde, Kırkpınar’ın altın kemer yolunda güreşseverler tarafından favori gösterilen isimlerin eşleşmeleri şu şekilde ulaştı: “Orhan Okulu - Cenk İldem, Şaban Yılmaz - İsmail Erkal, Ali Gürbüz - Abdullah Güngör, İsmail Balaban - Semih Turgut, Mehmet Yeşil Yeşil - Arif Akın"
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