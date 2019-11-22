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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Engin İpekoğlu: “Yine 3 puanı bir arada göremedik”

Engin İpekoğlu: “Yine 3 puanı bir arada göremedik”

Engin İpekoğlu'nun konuşması

- ADANA

Sarı Kart Kırmızı Kart Göreme Rektör Basın Mensupları 


- Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor maçı sonrası, “3 puanı alma düşüncesi içerisindeydik. Bursaspor maçında sakat oyuncularımızın da biran önce aramıza katılıp en azından yüzde 70, yüzde 80 oranında düşündüğümüz kadroyu sahaya çıkartma fırsatını bulacağımızı umuyorum” dedi.
“Takımlar elinden geleni yaptı” İpekoğlu, ligin 12. haftasında evlerinde 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Maalesef yine 3 puanı bir arada göremedik. Maçı kazanabilirdik. Mücadele anlamında sahada her 2 takımda elinden geleni yaptı. 3 puanı alma düşüncesi içerisindeydik. Bursaspor maçında sakat oyuncularımızın da biran önce aramıza katılıp en azından yüzde 70, yüzde 80 oranında düşündüğümüz kadroyu sahaya çıkartma fırsatını buluruz” diye konuştu.
“Maçta 12 sarı kart, 1 kırmızı kart” Maçta Adanaspor’un 5, Giresunspor’un ise 7 sarı kart gördüğünü aktaran İpekoğlu, “Hakemlere bir şeyler söylediğiniz zaman ceza alıyorsunuz. Ama hakemlerimizin bu işte parmağı olduğuna inanıyorum. Bugünkü maçta da gördük Giresunspor lehine veya aleyhine yanlış düdükler çalındığını gördük. Sahada görev alan herkes kendi takımının başarısı için orada oluyor. Sahada futbol oyununu bırakalım futbolcunun ayakları belirlesin. Genç hakemlerimiz tabi ki hata yapacaktır ama o kayıplar ligden düşmesine neden olacaksa daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum genç hakemlere” ifadelerini kullandı.
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