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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Engin İpekoğlu: 'Takımın kazanma arzusu vardı'

Engin İpekoğlu: 'Takımın kazanma arzusu vardı'

Engin İpekoğlu’nun açıklamaları

- Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı" ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Uttu Rektör 


- Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Akhisaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu" dedi.
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Akhisarspor ile 0-0 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabi 3 puanı alsaydık bizim açımızdan daha iyi olurdu. Çok daha net pozisyonlara giren tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu. Bunu puanlara yansıtamadık. Eskişehirspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

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