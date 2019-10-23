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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engin İpekoğlu: 'Oynadığımız oyunun hakkı 1 puan bile değil'

Engin İpekoğlu: 'Oynadığımız oyunun hakkı 1 puan bile değil'

Hocadan detaylar

İstanbulspor Atmosfer Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı 

-Engin İpekoğlu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntüler

- Engin İpekoğlu: "Oynadığımız oyunun hakkı 1 puan bile değil"- Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, takım oluşturmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti ADANA

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Takım oluşturma aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Geçen hafta oynamış olduğumuz oyunun karşılığının 1 puan bile olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım" dedi.
Engin İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenledi.
Ligde 1-1 berabere kaldıkları İstanbulspor maçını değerlendiren İpekoğlu, ilk maçına çıktığını hatırlatarak, "Kazanmak istiyorduk. Kazanacak bir oyun ortaya koyamadık. Takım savunması anlamında çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Belki oyunun son 5 dakikasında kazanabilirdik ancak oynanmış oyunun karşılığının ben 1 puan bile olduğunu düşünmüyorum. Bugün 1 buçuk saat toplantı yaptık. Takım halinde maçları değerlendirdik ama ben hiçbir maçta bu kadar hata anlamında görüntü kestiğimizi hatırlamıyorum. Yaklaşık 30-35 tane hata vardı. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım" diye konuştu.
"Balıkesir maçına konsantre olduk" Ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor maçı hakkında konuşan İpekoğlu, "Maça konsantre olduk. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Eze maçta olmayacak. Ronei kart cezalısı. Ahmet Dereli’nin durumu belli değil. Takım oluşturma aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Sonuç itibariyle 11 kişi sahaya çıkacağız. Umarım ve dilerim ki sahaya çıkacak diğer arkadaşlarımız da görevini en iyi şekilde yerine getirir" ifadelerini kullandı. Takımın başında çıktığı ilk maçta kırmızı kart gören İpekoğlu, en az 1 maç ceza beklediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Kırmızı kart gösterdikten sonra orta hakeme beni niye attın dedim. Sahayı ihlal ettin dedi.
O atmosferde bilmiyorum. Tepkimiz orta hakemin aut vermesiydi. Yan hakem ısrarla hocam korner diyordu. O arada 1 metre mi, yarım metre mi ne içeri girmişiz. Savunmamızı istediler. Savunmamızı yapacağız ama minimum 1 maç ceza verirler diye düşünüyorum."
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