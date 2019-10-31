Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Engin İpekoğlu: 'Endişeye gerek yok'

Engin İpekoğlu: 'Endişeye gerek yok'

Tesisten detaylar

Yurt Dışı Forma Rektör 

-Engin İpekoğlu’nun konuşması
-Tesisten genel görüntüler

- Engin İpekoğlu: "Endişeye gerek yok"- Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu:- "Eksik olan oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla iyi sonuçlar gelecektir" ADANA

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, camiaya seslenerek, “Bulunduğumuz konum itibariyle endişe duyulacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Eksik olan oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla iyi sonuçlar gelecektir” dedi.
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, düşündüğü 11’i sahaya çıkartamadığını belirterek, “Kağıt üzerinde oynaması gereken 4-5 oyuncu ile daha sahaya çıkamadık. Bunlar ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokuyor. 5-6 tane yabancı oyuncu transferi yapıyorsunuz ama bunlardan faydalanamıyorsunuz. Bu da takım içerisinde sıkıntıya yol açıyor. En azından onlar olduğu zaman diğer oyuncular biraz daha koşmak, mücadele etmek ve yürekten oynamak zorunda kalacaklar. Bu rekabet ortamını sağlayamıyoruz. Mevcut oyuncu kadromuzdan bir takım beklentiler içerisindeyiz. Umarım ve dilerim o diğer oyuncularımız da bir an önce takıma katkı sağlarlar” ifadelerini kullandı. “Ligimiz önemli bir lig” Adanaspor’un yabancı oyuncu sayısının çok olduğu için bazı kesimler tarafından eleştirildiğini belirten Engin İpekoğlu, “Gurbetçi oyuncu, yabancı oyuncu diye ayrıma gerek yok. Birçoğu genç oyuncu, Adanaspor’u basamak olarak görürlerse Süper Lig’e gitmek için fırsat. Ligimiz önemli bir lig. Bizim de onlardan iyi bir performans beklemek hakkımız. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 11 sene ben de Avusturya’da kalmış bir insan olarak onlara yaklaşımım da farklı. Bazı oyuncularımızın Türkçesi iyi değil ben onlarla Almanca sohbet ediyorum. Bu ligde oynanan oyun çok daha farklı bir oyun oldu. Burada çok daha fazla mücadelenin olduğu yurt dışında böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra umarım üstüne koyarak giderler” diye konuştu Engin İpekoğlu, camiaya takımlarına sahip çıkması çağrısında bulunarak, “Şu anda bulunduğumuz konum itibariyle endişe duyulacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Eksik olan oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla iyi sonuçlar gelecektir. Bulunduğumuz konumdan yukarıya doğru tırmanacağız diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı