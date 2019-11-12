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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Engin Fırat: 'Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız'

Engin Fırat: 'Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız'

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat'ın açıklamaları

- Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız" İSTANBUL

Atmosfer İzlanda Psikoloji Teknik Direktör Toplantı 


- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile karşılaşacak olan Moldova'da Teknik Direktör Engin Fırat, "Fransa ile olan maçta oyuncuların karakter göstermesi, bir grup olması ve son dakikaya kadar savaşması önemli" dedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dokuzuncu maçında 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan Moldova'nın Türk çalıştırıcısı Engin Fırat, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncularının antrenman performansından memnuniyet duyduğunu belirten Fırat, "Antrenmanda oyuncular bana net gibiydi, belki de yabancı bir teknik direktör tarafından ilk kez eğitildiler. İkinci teknik toplantıda çocuklar daha rahat görünüyorlardı ve sahada her şeyi verdikleri için mutlu oldum. Takımdaki atmosfer güzel ama aynı zamanda bir sorunumuz var; oyuncular farklı bir fiziksel durumdalar" ifadelerini kullandı. "Son dakikaya kadar savaşmalıyız" Fransa ve İzlanda maçları hakkında da görüşlerini bildiren Fırat, "Fransa ile olan maçta oyuncuların karakter göstermesi, bir grup olması ve son dakikaya kadar savaşması önemli. İzlanda'ya karşı da olumlu bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi buradayız, perşembe ve pazar günleri maçlarımız var. Oyuncuların basın dahil herkesin psikolojik yardımına ve desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onların değerine inanmalıyız. Moldova'yı temsil ediyorlar ve desteğimize ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

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