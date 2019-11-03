Engin Aksoy: 'Bu maratonda çok geniş bir katılımcı kitlesi var' Haberi

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- Engin Aksoy: "Bu maratonda çok geniş bir katılımcı kitlesi var"- Vodafone İstanbul Maratonu'nda 37 bin çipli sporcu koştu İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 'Çocuklar için koş' temasıyla Vodafone 41. İstanbul Maratonu gerçekleşti. Düzenlenen maratonda yüz binlerce İstanbullu Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, burada bulunduklarından dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, yarışta çok geniş bir katılımcı kitlesinin olduğunu kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 'Çocuklar için koş' temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu gerçekleşti. Maratonun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy birlikte verdi. "Bu yarışta çok geniş bir katılımcı kitlesi var" Etkinlikte açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, burada bulunduklarından dolayı çok heyecanlı olduklarının altını çizerek, "Bu yarışın 41’incisini düzenlenen bu yarışta çok geniş bir katılımcı kitlesi var. 37 bin çipli koşucu yarışacak. Koşucu sayısı her sene artıyor. Bugün bu noktada en yüksek koşucu sayısına ulaştık. Her sene farklı bir temayla bu yarış yapılıyor. Bu senede çocuklar için koşuyoruz. Ayrıca bugün 100 kişiden oluşan bir gönüllü ordumuz bulunuyor. Bu gönüllüler maraton güzergahındaki plastik atıkları topluyorlar. Burada ünlü sporcularımız da bulunuyor" dedi.

Koşuya katılan milli voleybolcu Neslihan demir, bu koşuya kızıyla beraber geldiğini dile getirerek, "Bu sene zaten çocuklar için koşuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun yanında sporun ve eğitimin önemini vurguluyoruz. Ben bir sporcu olarak bütün ailelere seslenmek istiyorum. Hayatlarının bir döneminde çocuklara spor yapmalarına izin versinler. Bu durum çocukların hem karakterlerini hem de hayatlarını etkileyecektir" ifadelerini kullandı. Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm de, bu koşunun aslında sadece bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda sosyal farkındalığı oluşturuyor. Çocuklar için bu yarışta koşacağız. Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak ve eğitim açısından onların gelişimini sağlamak bizim elimizdedir. Milli bir sporcu olarak çok mutluyum. Çocuklarımla beraber bu güzel etkinlikte koşacağız" şeklinde konuştu.





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