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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelsiz Ceylanlar şov yaptı

Engelsiz Ceylanlar şov yaptı

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı antrenörü Metin İdoğ görüntüleri

ŞANLIURFA

Bild Akkale Şampiyon Allah Irak 


- Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, karşılaştığı Muş Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nı 74-64 yenerek şampiyonluk inadını sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı ve daha atak başlayan taraf ev sahibi Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı oldu. Kısa sürede oyunun hakimiyetini eline alan Engelsiz Ceylanlar taraftarının da desteğiyle parkede üstünlüğü sağladı. İlerleyen dakikalarda Muş temsilcisi üstünlüğü ele geçirse de Ceylanlar, maçtan galip ayrılmanın yeminini yapmıştı. Süper Lig'e çıkma iddiasını sürdüren Engelsiz Ceylanlar art arda attıkları basketlerle Süper Lig yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Karşılaşmayı şampiyonluk yemini ile parkeye çıkan Engelsiz Ceylanlar, 74-64 yenerek lider ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Öte yandan Engelsiz Ceylanlar, ligin diğer haftasında Çanakkale Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'na konuk olacak. "Süper Lig'i hediye edeceğiz" Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Antrenörü Metin İdoğ, kalan 7 maçta da galip gelip Süper Lig'i Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya hediye edeceklerini söyledi.

İdoğ, "Güzel ve zorlu bir müsabaka idi. Muş temsilcisi düşmemek için oynuyordu. Biz de Süper Lig hedeflerimiz için oynadık. Zorlu bir karşılaşmayı kazanmasını bildik. Artık Süper Lig potasına girdik. 7 maçımız kaldı, 7 maçımızda da galip gelirsek Ceylanpınar'a Süper Lig'i yaşatacağız. Bizleri hiçbir maçta yalnız bırakmayan Ceylanpınar halkına teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi anlamda bizden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya da teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah Başkan Atilla'ya Süper Lig'i hediye edeceğiz" dedi.

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