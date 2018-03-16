Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası - MERSİN

- Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'ndan detay görüntülerEngelliler Badminton Türkiye Şampiyonası - Şampiyona, 14 ilden 57 sporcunun katılımıyla Mersin 'de başladıMERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası, Mersin 'de başladı. Merkez Toroslar ilçesindeki 7. Bölge Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya, 14 ilden 57 sporcu katılıyor.Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Badminton Branşı Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Mustafa Elduran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada dereceye giren sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceğini kaydetti. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş de turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, sporculara başarılar diledi.Şampiyona, 18 Mart'ta sona erecek.