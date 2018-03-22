Engelli öğrenciler, Başakşehir antrenmanını ziyaret etti Haberi

-Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun öğrencilerle sohbeti

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- İSTANBUL



- Engelli öğrenciler, Medipol Başakşehir oyuncularını antrenmanda ziyaret etti. Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle bir araya gelen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencileri Başakşehir Kulubü’nün antrenmanına götürdü. Futbolcularla bir araya gelen ve büyük mutluluk yaşayan gençlere, milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan yakın ilgi gösterdi. Antrenman sahasını ve soyunma odalarını gezen engelli öğrenciler ardından takımın öğleden önce gerçekleştirdiği antrenmanı izledi. Bu sırada, öğrencilerin Başakşehir atkılarıyla takım lehine tezahürat yapması renkli görüntüler oluşturdu. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tezahüratlar eşliğinde kenara gelerek öğrencilerle vakit geçirdi. Engelli öğrencilerin her biriyle tek tek ilgilenen futbolcuların samimi tavırları, büyük takdir topladı. Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, futbolcularla fotoğraflar çektirirken, futbolcular da engelli öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

