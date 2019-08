Engelli Bilal’in spor yapma hayali oyuncak satarken gerçek oldu Haberi

-Gencin engelli servis aracı ile spora gitmesi

-Salondan antrenman görüntüsü

-Engelli Eser ile röp

-Detay



- - Belediye yetkilisi oyuncak tezgahına gelince hayatı değişti- Anlattığı hayali engelli bocce takımına girmesini sağladı- Azmi ile spor yapma hayalini gerçeğe dönüştürüp engellilere örnek oldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesi sahilinde akülü aracında oyuncak satarken belediye yetkililerine hayalini anlatan doğuştan bedensel engelli Bilal Eser, Kağıtspor’un Engelli Bocce Takımı'na girerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kocaeli’de yaşayan ve 12 yıldır Gölcük ilçesinde ikamet eden engelli sporcu Bilal Eser’in spor yapma hayali, oyuncak satarken sohbet ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlilerince gerçek oldu. Akülü arabası ile bir tezgahta oyuncak satarken Kocaeli Büyükşehir yetkililerine hayalini anlatan Eser, belediye yetkililerini harekete geçirdi. Belediyenin ulaşım desteği ile evinden alınan Bilal Eser, azimle başladığı bocce sporundaki başarısıyla Kağıtspor’un Engelli Bocce Takımı'na girmeyi başardı. BC-5 oyuncu kategorisinde mücadele eden Eser, hayalindeki spor yapma isteğine kavuştu. Hayali gerçek oldu Gölcük İlçesi Değirmendere Mahallesi’nde ikamet eden 33 yaşındaki Bilal Eser, insanlardaki engelli algısını yıkmak için mücadele ediyor. Akülü arabasına küçük bir tezgah kuran Bilal, oyuncak satarak evine katkı sağlıyordu. Yıllarca spor yapma hayali kuran Eser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri ile tanışmasıyla değişti. Belediyenin ulaşım desteği verdiği Eser, özel araçla evinden alınarak getirildiği spor salonunda hayali olan spor tutkusunu ileriye taşıyor. Belediye yetkilisi oyuncak tezgahına gelince hayatı değişti Oyuncak satarken spor yapma hayalinin gerçeğe dönüştüğünü anlatan engelli Bocce oyuncusu Bilal Eser, "12 yıldır Kocaeli’nde ikamet ediyorum. Aileme katkı sağlamak ve harçlığımı çıkarıp yeni insanlar tanımak için Değirmendere sahilinde oyuncak satıyorum. Hayalim spor yapmaktı, ama önümdeki en büyük engel ulaşım sorunuydu. Bir gün sahilde oyuncak satarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı işleri Şube Müdürü Mehmet Köse tezgahıma geldi. Durumumdan ona bahsettim, spor yapmak istediğimi ifade ettim. Oda benim önümdeki en büyük engel olan ulaşım problemimi çözdü" dedi.

Engellilerin hayallerini gerçekleştirebileceğine örnek oluyor İnsanlardaki engelli algısını yıkmak için mücadele ettiğini belirten Eser, "Ben engelli insanların hayata her şekilde dahil olabileceğini göstermek istiyorum. Bunun için spor yapmak istiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözdü. Antrenman günleri araç geliyor. Akülü araçlarımız ile birlikte asansörlü bir sistem ile araca rahatça binip antrenmana gidebiliyoruz. Antrenmanlarımızı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de yaptığı Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Azim ve hırsımı perçinledi" Kağıtspor Engelli Bocce Takımı'nda mücadele etmeye başladığında spora daha fazla sarıldığını ifade eden Eser, "BC-5 kategorisinde mücadele ediyorum. Bu spor bana takım olarak mücadele etmek, bir amaç uğruna savaşmak ve her şeyden önce bendeki azim ve hırsı, yaşama arzusunu perçinledi. Ben 90’ların çocuğuyum. O günler ile bugünleri kıyaslayamayız. Bugün engelliler için önemli hizmetler yapıldı. Bugün gelinen noktada devlet engelli vatandaşını atıl bir insan, görmüyor. Bunun en büyük örneği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi örnek bir belediye. Engellilere yaptıkları hizmetler, topluma sunduğu katkılar her anlamda örnek bir belediye olduğunun kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Hayata bakışı değişti Bilal’in hayata bakışının değiştiğini söyleyen Antrenörü Yavuz Acar ise, "Bilal ilk geldiğinde eliyle topu atmakta çok zorlanıyordu. Bocce sporunun rehabilite yönü de var. Bu bağlamda sık sık antrenman yaparak atışlarını düzeltti. Bu spor ile Bilal’in hayata bakış açısı bile değişti. Haftanın 2 günü antrenmanlara katılıyor. Düzenli antrenmanlar Bilal için fizik tedavi gibi oldu" ifadelerini kullandı.