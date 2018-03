Engellerini sporla aşan minik tenisçiler İzle

-Tenis Antrenörü Ahmet Otman röportajı

-Sporcular ve veli röportajı



- TOKAT



- Tokat'ta yürüme ve konuşma engellerine rağmen tenis kortlarında ter döken minik sporcular, ülkelerini milli forma ile temsil etmeyi hedefliyor. Tokat'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde haftada 4 gün tenis antrenmanı yapan yürüme ve konuşma engelli sporcular, uzman antrenörler eşliğinde turnuvalara hazırlanıyor. Tenis Antrenörü Ahmet Otman nezaretinde tekerlekli sandalye ile tenis oynayan doğuştan yürüme engelli 12 yaşındaki Gamze Şengel, 2 buçuk yıllık bir çalışma sonrasında Türkiye 6.'lığına kadar yükselirken, bu spora yeni başlayan 13 yaşındaki yürüme ve konuşma engelli Melih Şahin de gelecek için umut vadeden sporcular arasında yer alıyor. Tenis Antrenörü Ahmet Otman, engelli çocukların ailelerine seslenerek çocuklarının spor yapamayacağını düşünmemelerini istedi. Çocukların engel durumlarına göre bir çok branşta spor yapabileceklerini söyleyen Otman, "Gamze mayıs ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 6.'sı oldu. Şu anda da durumu iyi. Milli Takım Başantrenörü Ayhan Çelik'in destekleriyle birlikte şu an Junior Milli Takımı'na doğru adım attı ve oraya doğru da gidiyor. Sporcularımızdan ziyade velilerimiz çocuklarının engel durumundan dolayı spor yapamayacağını düşünüyor. Oysa ki şu anki imkanlar ve çocuğun engel durumuna göre yapılabilecek o kadar çok spor branşı var ki, hızlı bir şekilde bu çocukları evlerinden, karanlık odalardan kurtarıp spor faaliyetlerine katılmalarını hızlı bir şekilde sağlamamız lazım. Bu sporcularımızı ve ailelerini buralara bekliyoruz, her türlü imkanımız var. Spor yapamayacağız diye düşünmesinler, gelin spor yapalım, engelleri beraber aşalım diyorum" şeklinde konuştu.

Doğuştan yürüme engelli olan ve 2 buçuk yıl önce tenis oynamaya başlayan Gamze Şengel, bu süreçte Türkiye 6.'lığına kadar yükseldi. Tenis Junior Milli Takımı'na girmek için çalışmalarına devam eden Şengel, engelli çocuklara spor yapmalarını tavsiye etti. Şengel, şu ifadeleri kullandı: "Burada olduğum için çok mutluyum. Spor çok güzel bir şey. Evde kapanmayın. Spora başvurun, çok güzel bir şey. Çok sevinç dolu ve heyecanlı hissediyorum. Ailemin de desteği oluyor teniste. Burada olmayı ve tenis oynamayı çok seviyorum. Buradaki arkadaşlarımı da seviyorum. Hocamın emeği çok oldu, ona da teşekkür ederim. Evde boş kalmayın, spor ile her şeyi başarabilirsiniz, spora gidin." Ağabeyinin aracılığı ile düşüncelerini paylaşan konuşma ve yürüme engelli Melih Şahin ise spor yapınca kendisini çok enerjik hissettiğini, tenisin güzel bir spor olduğunu ve kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kızı Gamze'nin tenis oynamasını destekleyen Ümit Şengel, engelli bireylerin spor yapmasının zihinsel ve bedensel açıdan büyük destek sağladığını dile getirerek tüm engelli çocuklara ve onların ailelerine spor yapmalarını tavsiye etti.