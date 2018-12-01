Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Engelleri 'mat' eden turnuva - KAYSERİ Haberi

Engelleri 'mat' eden turnuva - KAYSERİ Haberi

Engelleri "mat" eden turnuva - KAYSERİ - Satranç turnuvasından detay - Görme engelli sporculardan genel ve detay görüntüler - Turnuvanın başhakemi Müslüm Murat Çatalbaş ile röportajEngelleri "mat" eden turnuva - Kayseri 'de düzenlenen turnuvada 10 ilden 46 görme engelli sporcu, özel satranç tahtalarıyla mücadele ettiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de görme engelliler için düzenlenen satranç turnuvasında mücadele eden sporcular, özel satranç tahtasında hamlelerini yaparken adeta engellerini "mat" etti. Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen turnuvada 10 ilden 46 görme engelli sporcu mücadele veriyor.Her sporcunun özel hazırlanan satranç tahtası ile katıldığı turnuvada, normal oyundan farklı olarak sporcular masada iki satranç takımıyla yer alıyor. Görme engelli sporcuların kimisi hamleleri Braille alfabesiyle kaydederken, kimisi de ses kaydı yaparak takip etti.Gün boyu sürecek karşılaşmalarda dereceye giren görme engelli satranççılar, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ümmet Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenler için Türkiye genelinde duyuruda bulunduklarını belirterek, "Yaptığımız duyuru neticesinde çok sayıda ilden yarışmaya katılmak için bize ulaşan oldu. Şu anda 10 ilden 46 sporcumuz yarışmada ter döküyor. Bu sayı daha fazla olabilirdi ama hava şartlarından dolayı gelemeyenler oldu." diye konuştu.
Satranca görme engellilerin ilgisinin her geçen gün arttığını aktaran Ekici, şunları kaydetti:"Turnuvayı ilk kez düzenlememize rağmen katılım çok iyi. Önümüzdeki senelerde daha fazla kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu turnuvada sporcularımızı teşvik etmek için ödül de koyduk. Turnuva birincisine bin lira, ikinciye 750 lira ve üçüncüye de 500 lira ödül vereceğiz. Burada dereceye giren sporcularımız için pazartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde ödül töreni düzenleyeceğiz. Ben buradan etkinliğe destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Santranç İl Temsilciliğine ve Kayseri 'deki engelli derneklerine teşekkür ediyorum." - "Görme engelli sporcular için hayata açılan pencere"Turnuvanın başhakemliğini yapan Müslüm Murat Çatalbaş da görme engellilerin satranç tahtalarının özel olduğunu söyledi.

Sporcuların elleriyle görerek hamlelerini yaptığını anlatan Çatalbaş, "İki farklı tahta düzenimiz var. Sporcular, taşların geçmeli olduğu, siyah taşların üzerinde çıkıntı bulunan bir kısmı yükseltilmiş bir kısmı alçaltılmış tahtalarda oynuyor. Satranç, görme engelli sporcular için hayata açılan pencere. Yaptıkları hamleyi 3 farklı kaydetme yöntemi var. Gözleri az görebilenler federasyondan gelen kağıtlara not alıyorlar. Tamamen göremeyenler ise Braille alfabesiyle nokta nokta, benek benek bunu parmaklarıyla işliyorlar. Bir kısım sporcumuz da ses kayıt cihazıyla yaptıkları hamleyi kaydediyor." şeklinde konuştu.

Ödül Töreni Görme Engelli Görme Engelliler Satranç Turnuvası Engelli Sporcular 

İlgili Foto Galeriler
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Metin Şentürk AK Parti grup toplantısındaMetin Şentürk AK Parti grup toplantısında
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı