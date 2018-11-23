Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Enes Tanrıverdi olimpiyat madalyasını istiyor - ORDU Haberi

Enes Tanrıverdi olimpiyat madalyasını istiyor - ORDU Haberi

- Satranç oynarken detayları - Milli sporcu Enes Tanrıverdi'nin konuşması - Kariyerinde dünya okullar satranç şampiyonluğu bulunan Enes Tanrıverdi, Konya'da 24 Kasım - 3 Aralık'ta yapılacak 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda şampiyonluğu hedefliyor - Milli sporcu Enes:"100. kez milli formayı giyeceğim bu turnuvada bütün rakiplerimi yeneceğime inanıyorum"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Satranç kariyerinde, dünya okullar şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Enes Tanrıverdi, Konya'da yapılacak 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda madalya elde etmek istiyor. Ordu 'da 6 yaşında babasının desteğiyle satranca başlayan Enes, ulusal ve uluslararası alanda önemli dereceler elde etti.Türkiye'de 3 kez birinciliği bulunan, Avrupa'da üçüncülük alan milli sporcu, Romanya'da düzenlenen 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.Enes, ilk defa katılacağı 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda da madalya kazanmak istiyor.9. sınıf öğrencisi Enes Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın, 24 Kasım - 3 Aralık'ta Konya'da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Olimpiyatların farklı ülkelerden 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini aktaran Enes, turnuvaya uzun süreden beri hazırlandığını belirtti.
Rakiplerini tek tek analiz etmeye çalıştığını ifade eden Enes, kendisi adına zorlu bir olimpiyat geçeceğini söyledi.

Enes, rakiplerinin hepsinin çok güçlü olduğunu, bunun için çok iyi çalıştığını vurgulayarak, "100. kez milli formayı giyeceğim bu turnuvada bütün rakiplerimi yeneceğime inanıyorum." dedi.
Erken yaşta olimpiyata gidecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığının altını çizen Enes, "Olimpiyatlara gittiğim için başta ailem olmak üzere, öğretmenlerim ve çevremdeki insanlar da çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.
- "Satranç oynadıkça huzur buluyorum"Enes, satrancın kendisi için çok özel olduğunu dile getirerek, "Ben satranç oynadıkça huzur buluyorum. Satranca çok erken yaşta başlamanın avantajlarını hep gördüm. Bu spora mutlaka erken yaşta başlanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü erken yaşta bu spora başlanırsa kendinizi daha iyi geliştirebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.Satrancın, dikkat dağınıklığının giderilmesi için faydalı bir spor olduğunu söyleyen Enes, bu spor sayesinde arkadaş sayısının arttığını belirtti.
Satrançla sabırlı olmayı öğrendiğini vurgulayan Enes, bu sporun derslerine de yansıdığını ve özellikle matematik dersinin iyi olduğunu aktardı.Enes Tanrıverdi, hedefinin, ilerleyen yıllarda farklı yaş gruplarında ulusal ve uluslararası alanda dereceler elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Matematik Dersi Öğretmenler Öğretmen Uluslararası Milli Sporcu 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı