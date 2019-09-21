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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Enduro motosiklet sporcusu Coleman, Konya'da gösteri yaptı Haberi

Enduro motosiklet sporcusu Coleman, Konya'da gösteri yaptı Haberi

Avusturyalı Tim Coleman'ın motosikletiyle yaptğı gösteriden görüntüler - Mevlana Kültür Merkezi önündeki gösteriden görüntü - Tim Coleman'ın motosikletiyle merdivenden inişi ve çıkışı - Gösteriyi izleyen vatandaşlarKONYA (AA) - Enduro motosiklet sporcusu Avusturyalı Tim Coleman, Konya 'da gösteri yaptı. Coleman, Konya Enduro Kulübü'nün davetlisi olarak geldiği Konya 'da Mevlana Kültür Merkezi önünde gösteri düzenledi.
Mevlana ve Kılıçarslan meydanlarında da gösteri yapan Coleman, daha sonra Tarihi Sille Mahallesi'nde bulunan enduro parkurunda sürüş yaptı.Coleman gösterilerini izlemeye gelenlerle fotoğraf çektirdi. Öte yandan Coleman, 18 - 20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Konya Enduro Fest 2019'u tanıttı.

Leman 

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