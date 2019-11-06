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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Emre Kocadağ: 'Erzincan'a gitmekten keyif alacağız' - İSTANBUL

Emre Kocadağ: 'Erzincan'a gitmekten keyif alacağız' - İSTANBUL

Emre Kocadağ: "Erzincan'a gitmekten keyif alacağız" - İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamalarıEmre Kocadağ: "Erzincan'a gitmekten keyif alacağız" - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ:"Kupada eşleştiğimiz Anagold 24Erzincanspor, güzide bir kulübümüz. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar"İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili, "Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar." dedi.
Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Kupada TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor'la eşleştiklerini hatırlatan Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli, bizim de önemsediğimiz bir organizasyon. Kupada eşleştiğimiz Anagold 24Erzincanspor güzide bir kulübümüz. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız." değerlendirmesinde bulundu.Süper Lig'in son 4 haftasında 10 puan aldıklarına dikkati çeken ve yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacaklarını dile getiren Kocadağ, "Braga maçı için takım Portekiz'e hareket etti. Avrupa'da başarı ülke puanı için çok önemli. Başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Ligde yakaladığımız 2 maçlık bir seri var. Milli takım arasından önce Denizlispor maçını da kazanıp, en üst sıralarda olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Dera Çekim Basın Mensupları Kura Çekimi 

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