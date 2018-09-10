Emre Can, İstanbul'da Haberi



- Liverpool'dan İtalya'nın Juventus ekibine transfer olan Emre Can, Milli Maç arasında İstanbul'da geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını 4 sezon giydikten sonra bu sezon başında İtalya Serie A şampiyonu Juventus'a transfer olan Emre Can, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada İstanbul'a geldi. İstanbul'da tatilini tamamlayan Emre, bugün İtalya'ya gitmeden evvel, Ataköy'de bulunan HuQQabaz adlı mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Restoran girişinde ve çıkışında kendisine sorulan soruları yanıtsız bırakan Emre, yemeğin ardından Atatürk Havalimanı'na giderek İtalya'ya geri döndü.

