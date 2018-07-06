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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Emre Aşık: “Kulüpsüz futbolcuları umutsuz ruh halinden çıkarmayı amaçlıyoruz” İzle

Emre Aşık: “Kulüpsüz futbolcuları umutsuz ruh halinden çıkarmayı amaçlıyoruz” İzle

Emre Aşık'ın açıklamaları

İhlas Muhabir Yurt Dışı Forma Eski Futbolcu 

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- (Özel haber) İSTANBUL

- Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Yönetim Kurulu üyesi ve eski futbolcu Emre Aşık, sezon başında kulübü bulunmayan futbolcularla yapacakları kampta oyuncuları umutsuz ruh halinden çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve eski futbolcu Emre Aşık, TPFD’nin kulüpsüz futbolcular için hazırladığı sezon başı kampı ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulundu. Aşık, kulübü bulunmayan futbolcularla birlikte hazırlanacaklarını ifade ederek, “Güzel şeyler oluyor. TFF güzel işlere imza atıyor. Özellikle sezon başı kampında kulüp bulamayan kardeşlerimizle birlikte olacağız. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Oyuncularımız çok yalnızlar. Mental olarak da yalnızlar, doğru kararlar verirken de yalnızlar. Pozisyon bilgisi anlamında da eksikler. Bunların hepsinin karışımı olan bir sistemle alakalı onlara orada ben ve ekibim yardımcı olacağız. Biraz daha mental anlamda oyuncular kulüp bulamadığı zaman ‘Yarın da mı kulüp bulamayacağım’ diye düşünüyor. Bu umutsuz ruh halinden onları çıkarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
“Oyunculara her zaman hazır olmaları gerektiği bilgisi verilecek” Bonservisi elinde olan futbolcularla yapılacak olan kampta, oyunculara her zaman hazır olmaları gerektiği anlatılacağını söyleyen Emre Aşık, “Her zaman hazır olmaları gerektiği konusunda bazı bilgiler verilecek. Güzel değişik bir kamp olacak. 16 - 27 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da olacak. Orada hazırlık maçları da oynayacağız. Belki yurt dışında da hazırlık maçları olabiliriz. Bu zaman kadar yapılamayan değişik şeyler kulüp bulamayan oyunculara yönelik yapılacak” açıklamasını yaptı. "Genel olarak alt ligde oynayan oyuncular bulunacak" Aşık, kampa başvuran futbolcu sayısının artması halinde ikiye böleceklerini söyleyerek, “Şu ana kadar 28-28 kişi başvurdu. Hakan Ünsal ile konuştum. ‘50 kişi de olabilir’ dedi.
Eğer 50’ye çıkarsa bir grup Erzurum’da bir grup da Bolu’da olacak. Tamamen profesyonel olacak ve genel olarak alt liglerde forma giyen oyuncular bulunacak” ifadelerini kullandı.
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