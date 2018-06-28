Elektrikleri kesik olan Aydınspor 1923, kongreyi bahçede yaptı

--Tesisten görüntü

--Kongreden görüntü

--Konuşmalar

--Taraftarların tezehüratları



- AYDIN



- TFF 3. Lig'den amatör lige düşen ve 20 Haziran’da tesislerde mum ışığında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen Aydınspor 1923 olağanüstü genel kurulu, bugün tesis bahçesinde yapıldı. Aydınspor 1923 Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu elektriklerin kesik olması sebebiyle üyelerin katılımı ile Aydınspor Hüseyin Aksu Spor Tesisleri'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

İki gün önce Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydınspor 1923 futbolcularının kaldığı tesislerden çıkması için ihbarname göndermesi ile gerilen bir ortamda gerçekleştirilen kongrede Hüsamettin Artan kulübün yeni başkanı seçildi. Divan Başkanlığını Hüseyin Aksu’nun yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü kongrede bilanço gelir gider tablosu okunarak onaylandıktan sonra, yönetim ve denetim kurulu raporları, tahmini bütçe görüşülerek oylamaya sunuldu. Kongrede kulübün borcunun 14 milyon 137 bin 417 TL olduğu açıklanırken, tahmini bütçe 2 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Daha sonra tüzükte değişikliğe gidilerek yönetim kurulunun 13 kişiden 20 kişiye çıkartılması oylanarak kabul edildi. Hüseyin Aksu: "Tesislerden kulübümüzün kovulmaması için yönetimimize yardımcı olacağım" Aydın’da Belediye Başkanlığı döneminde kongrenin yapıldığı tesisleri Aydınspor 1923’e kazandıran ve divan başkanlığını yapan Hüseyin Aksu, “Bugün artık köşeye sıkıştırılmış, bu tesislerden de kovulmak üzere olan elektriği kesilmiş Aydınspor’la mutlaka birlikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlere cennet vaat edecek durumda değilim, moral vermek için geldim. Elbette bu emeklerimizle yapmış olduğumuz tesislerden kulübümüzün kovulmaması için gereken tüm hukuki işlemlerde de yönetimimize yardımcı olacağım” dedi.

Kongrede aday olmayan Aydınspor 1923 başkanı Özgür Kızıl bugün yaşananların tek sorumlusunun Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti.

Kongrede yeni yönetim listesi ile başkanlığa seçilen Hüsamettin Artan ise, “Biz bugün buraya bir tane jeneratör getiriyoruz. Elektrik yoksa biz burayı jeneratörle çalıştıracağız ve Aydınspor’u yaşatacağız. Bizim mücadelemiz Aydınspor için, tek hedefimiz Aydınspor. İnşallah bunu yapanlar bu tablodan utanırlar. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Biz bu zor görevin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Buradaki ayıp bizim ayıbımız değil, onların ayıbı. Uzlaşmak için defalarca belediyeye gittim. Bize bunlar hep gün verdiler, Çarşamba, Perşembeleri hiç bitmedi. Ben bunlara mertçe çıkın konuşalım dedim. Tapunuz varsa saygı duyarız, kimsenin tapusunu, ruhsatlı arabasını mı alacağız, bizim öyle bir niyetimiz yok” diye konuştu.

Kongre taraftarların Aydınspor 1923 lehine sloganlar atmasının ardından sorunsuz olarak sona erdi. Hüsamettin Artan başkanlığındaki yeni yönetim, Feyzi Subaşı, Ali Örter, Recep Emre, Mutlu Menderes, Niyazi Aksu, Levent Sabancı, Giray Bulak, Mustafa Kaçar, Şakir Niyaz, Ferhat Delibalta, Doğan Kayabaş, Nihat Emlek, İbrahim Günlak, Nihat Tığlı, Behçet Çağlayan, Güray Aksakaloğlu, Kasım Taşpınar, Onur Demirel, Uğur Karanfil isimlerinden oluştu.

