Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi - ELAZIĞ

Elazığspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi - ELAZIĞ

- Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nden detay - Kongreden detay - Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil'in açıklaması Elazığ spor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendiELAZIĞ (AA) - Elazığ spor Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Elazığ spor Kulübü Başkanı İrfan Yumakgil ve yönetim kurulunun istifasının ardından Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 11 Aralık Salı gününe ertelendi.Kongre sürecini başlatmalarına rağmen bugüne kadar kulüp başkanlığı için kimsenin aday olmadığını ifade eden Yumakgil, şöyle konuştu:"Bundan sonra bu kulübe sahip çıkacak arkadaşlar, tek başlarına bir yönetim oluşturamıyorlarsa, 2 - 3 grup bir araya gelip liyakat ve tecrübe babında içlerinden birini seçip yürütsünler. Bu da olmazsa zaten kayyuma kalacaktır. Bu kulübün 45 milyon lira civarında bir ödemesi bulunuyor. Bunun 15 milyon liraya yakını eski başkanlardan bir arkadaşımıza ait. Her ne kadar 2 milyon lira civarında alacağım var dese de onu ikinci bir şahsa sattığı için orada bir tatlı su kurnazlığı vardır. Geriye kalan 30 milyon lira da FIFA'ya, kulüp personelimize, futbolculara ve piyasaya olan borçlardır. Bizler futbolcularımıza vermiş olduğumuz sözleri, bize söz verenlerin yerine getirmediğinden bıraktık."

Kayyum İstifa Toplantı Genel Kurul Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı