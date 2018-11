Elazığspor destek bekliyor Haberi

Yok Artık Hakkında

Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 12.00’de Beyaz Tv’de...

devamı Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 12.00’de Beyaz Tv’de...

-Kaptan Mehmet Yiğit'in açıklamaları-Kaleci Soner Şahin'in açıklamaları-Genel ve detay- - Kaptan Mehmet Yiğit: "Sadece taraftarlarımız yanımızda olsun, gerçekten buna ihtiyacımız var"- Kaleci Soner Şahin: "Bugün tesiste kalanlara kahvaltı çıkmamış, diğerlerine değinmeme gerek yok" ELAZIĞ- Ekonomik sorun ve mevcut bir yönetimin olmaması nedeniyle zor günler geçiren Elazığspor'da, futbolcular taraftar desteği isterken, yaşadıkları zor durumu da aktardı. Kaptan Mehmet Yiğit taraftarların yanında olmasını isterken, kaleci Soner Şahin ise "Bugün tesiste kalanlara kahvaltı çıkmamış. Diğer konulara değinmeme gerek bile yok" açıklamasını yaptı. Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor’u konuk edecek olan Elazığspor, maçın hazırlıklarına başladı.Elazığspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanında yenileme çalışması yapıldı. Futbolcular, Teknik Direktör Orhan Kaynak’ın halasının vefatından dolayı il dışında olması nedeniyle yardımcı antrenörler gözetiminde çalıştı. Antrenmana izinli olan Lamine Diarra ve Emre Öztürk ile sakatlığı bulunan Serkan Kurtuluş katılmadı. İdmanda kaptan Mehmet Yiğit ve kaleci Soner Şahin açıklamalarda bulundu. Yiğit: "Taraftarlarımız bizi bu maçta yalnız bırakmasın" Eskişehirspor ve Osmanlıspor maçlarında alınan 4 puanın önemine vurgu yapan Kaptan Mehmet Yiğit "Osmanlıspor maçında ikinci yarı biraz oyundan düştük ama 1 puan almasını bildik. Bu ligde 1 puan da önemli. Önümüzde bir İstanbulspor maçı var. İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladık ama gerçekten çok büyük problemler var. Konuştuğumuz zaman biz futbolcular suçlu oluyoruz. İstanbulspor maçında kimsenin yanımızda olmasına gerek yok. Sadece taraftarlarımız yanımızda olsun. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Ulusal medyada eski hakem Bünyamin Gezer de söylemişti. Bizim takımımız iyi bir takım, sadece taraftarlara ihtiyacımız var. Onları yanımızda görmek istiyoruz. Onların bizi sahiplenmesi son derece önemli. İnşallah İstanbulspor maçını kazanıp puanımızı 14 yaparak, ligin ikinci yarısında yolumuza daha emin adımlarla yürürüz. Çalışmalarımız o yönde sürüyor. Dediğim gibi taraftarlarımız bizi bu maçta sakın yalnız bırakmasın, çok ihtiyacımız var onlara" dedi.Soner Şahin: "Tesislerde kalanlara bugün kahvaltı çıkmamış" İçinde bulundukları durumda futbolun konuşulmasının ne kadar doğru olduğunu bilmediğini ifade eden tecrübeli file bekçisi Soner Şahin "Her gün buraya geldiğimizde yeni bir sıkıntı ile karşılaşıyoruz. İki haftada alınmış bir 4 puan var. İstanbul maçını da kazanarak inşallah 7 puana çıkarmak istiyoruz. Biz bu maçı her ne olursa olsun futbolcular olarak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız, sezon başından beri yaptığımız gibi. Ama sizler de biliyorsunuz, yani her gün yeni bir sıkıntı, yeni bir sorun var ve umarım en kısa zamanda bunlar çözülür. Yani biz ilk yarı bitene kadar, zaten üzerimize düşen bütün görevleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımıza sesleniyorum sahip çıksınlar takıma, biz varız yani başka kimse yok burada. Biz sahip çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Para alma olayını geçtiklerini ve kulüp tesislerinde normal insanların yaşantısını sürdüremediğini belirten Soner, "Biz bir ev tuttuk, evimizdeyiz ama tesiste kalanlara kahvaltı çıkmamış bugün. Diğerlerine değinmeme gerek yok artık. Son nokta artık. Dediğim gibi kendi imkanlarımızla biz elimizden geleni yapacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız" diyerek yaşadıkları durumu aktardı.