Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığspor'da hedef yeni başlangıç İzle

Elazığspor'da hedef yeni başlangıç İzle

Sportif Direktörü Mustafa Aksu'nu açıklamaları

Allah Forma Kışla Rektör 

-Antrenmandan detay görüntüler

- - Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu:- "Gün geçtikçe daha iyi olacağız" ELAZIĞ

- Adana Demirspor maçını çıkışları için başlangıç olarak düşündüklerini belirten Elazığspor'un Sportif Direktörü Mustafa Aksu, 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve galibiyet alabilecek güçlerinin bulunduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, düşme potasından kurtulmanın planlarını yapıyor. Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Gün geçtikçe takımın biraz daha iyi gittiğini belirten Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, "Bizim için her maç önemli. 9 maçımız kaldı. Adana Demirspor da bunlardan biri. Geç toparlanan bir ekip olmamız nedeniyle şu ana kadar arzu edilen sonuçları alamadık. Gün geçtikçe biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmalar o yönde gidiyor. Geçen hafta oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçında bizi umutlandıran bazı oyuncular vardı. Onların ortaya koyduğu performans bizi gelecek adına umutlandırdı. Adana Demirspor maçında da iyi olacağımızı düşünüyoruz. Yeni katılacak arkadaşlarla birlikte puanlarla ayrılacağımızı düşünüyoruz. 3 puan bizim için çok çok önemli. İnşallah onu becerecek güçteyiz. Bu maç da başlangıç olur diye düşünüyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Beşiktaş Konyasporu Son Dakikada GeçtiBeşiktaş Konyasporu Son Dakikada Geçti
Fenerbahçe-Başakşehir Maçından KarelerFenerbahçe-Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı