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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığspor'a destek için 5 saatte 40 bin 58 adet forma satıldı

Elazığspor'a destek için 5 saatte 40 bin 58 adet forma satıldı

Kampanyadan görüntü

Televizyon Canlı Yayın Akalan Teknik Direktör Rektör 

-Genel ve detay

- ELAZIĞ

- Elazığspor destek için 23 bin adet hedefiyle başlanan forma satışı kampanyasında rakam 40 bin 58'e ulaştı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığspor'a destek amaçlı 23 bin adet forma satışı için kampanya başlatıldı. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde kentteki yerel televizyonların da canlı yayın desteği verdiği bir program düzenlendi.
İl protokolü, siyasiler, spor camiası ve taraftarların katıldığı Elazığspor'a destek kampanyasında yaklaşık 5 saatte 40 bin 58 forma satılarak beklenenin üzerinde bir hedefe ulaşıldı. Destek kampanyasında AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 2 bin 323’er, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise 2 bin adet forma aldı. Geceye kulüp başkanları ve Elazığ'da teknik direktörlük geçmişi olanların ilgisi de yoğun oldu. Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz; bin 58, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek; 544 ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da 500 tane forma alarak, Elazığspor’a destek oldu. Teknik direktörlerden İbrahim Üzülmez, Okan Buruk ve Bayram Bektaş da forma alarak kampanyaya katılan isimler oldu. Gecede ayrıca iş adamı Ömer Çetin; bin 323, Vali Çetin Oktay Kaldırım; bin 230, Mustafa Tetik; bin 223, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ Ticaret Odası, İbrahim Taşel, Yasemin Açık, Elazığspor yönetim kurulu üyeleri, Elazığspor teknik heyeti ile futbolcular ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk de bin 23'er forma ile kulübe katkı sağladı. Yine çok sayıda kişi telefonlarla düzenlenen forma kampanyasına katılarak destek oldu. 100 TL olan formalardan toplamda 40 bin 58 satış rakamı yakalanarak ciddi bir maddi kaynak oluşturuldu.
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