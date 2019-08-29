-- Ekuban ve Nwaekeme'nin açıklamaları



- Ekuban: "Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik" TRABZON



- Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, AEK maçında hiçbir umutsuzluğa kapılmadıklarını söyledi.



UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caleb Ekuban, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmediklerini belirterek, "Çünkü evinizde oynuyorsanız bu takımla oynuyorsanız , içeride taraftarınızın büyük desteğiyle oynuyorsanız hiçbir umutsuzluğa, başarı gelmeyeceği düşüncesiyle oynamazsınız. Biz asla üçüncü golü yemeyeceğimizi, hatta daha başarılı olabileceğimizi, belki maçı çevirebileceğimizi bile düşünmüştük ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık" dedi.

Anthony Nwaekeme ise zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Önemli olan gruplara kalabilmekti. Tur atlamaktı. bunu başardık. iyi başlamadık ama tur atlayarak iyi bitirdiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

