Eksi 25 derece soğukta Olimpiyat Oyunları’na hazırlanıyor İzle

- Ağrılı Milli Boksör Bayram Malkan, Ağrı’da eksi 25 derecenin altına düşen hava sıcaklığına rağmen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi, Rusya’da düzenlenen Erkekler Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda başarı ile temsil eden Milli Boksör Bayram Malkan, şu sıralar Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma vizesi almak için Mart ayında Londra’da yapılacak vize maçlarına, salon antrenmanlarının yanı sıra Ağrı’da eksi 25 derecenin altına inen soğuk havaya rağmen, dışarıda her gün düzenli olarak, yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenörü Volkan Sarı yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Milli Boksör Malkan, Olimpiyat Oyunları vize maçları öncesi, kışın oldukça soğuk geçtiği Ağrı’da, her sabah soğuk havaya rağmen, açık havada antrenman yapıyor. "Londra’da Olimpiyat vizesi alabilmek için çalışıyoruz" Buz gibi havaya aldırış etmeden Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Milli Boksör Malkan, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyaya diktiğini söyledi.



Kastamonu’da düzenlenecek olan Milli Takım Kampı öncesi hava sıcaklığının eksi 25 derecenin altına düştüğü Ağrı’da yaptığı antrenman sonrası konuşan Malkan, “ 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Soğuk hava şartlarına rağmen sabah akşam, günde çift antrenmanla çalışıyoruz. Mart ayında Londra’da Olimpiyat Vize Maçlarımız var. Orada kendi kilom olan 81 kiloda, ilk 6 kişiye Olimpiyat Vizesi verilecek. İnşallah orada elimden geleni yapıp, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Buna inanıyorum. Ondan sonra da İnşallah Olimpiyatlarda elimden geleni yapıp, en iyi dereceyi elde etmeyi planlıyorum” dedi.

"Hedefim olimpiyat madalyası" Türkiye’yi geçen yıl Rusya’da düzenlenen Erkekler Dünya Boks Şampiyonası’nın yanı sıra daha öncesinde uluslararası birçok turnuvada başarı ile temsil eden Milli Boksör Malkan, hedefine basamak basamak ilerlemek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar katıldığım turnuvalarda Yıldızlar Dünya ikinciliğim var. Uluslararası turnuvalarda şampiyonluklarım var. Akdeniz Oyunları’nda ikinciliğim var. U-22 Avrupa üçüncülüğüm var. Türkiye şampiyonluklarım var. Bu şekilde bu yılda gayet başarılı bir sezon geçiriyorum. Yaşımda genç. Şu an gayet iyiyim. Formdayım. Bu antrenmanlarımızla da form tutmaya çalışıyorum. Bundan sonra da Kastamonu’ya Milli Takım kampına gideceğim. Şu anda öncelikle vize maçını düşünüyorum. Hedeflerime de basamak basamak ilerlemek istiyorum. Vize maçından sonra hedefimiz Olimpiyat Madalyası. İnşallah Orada en iyi dereceyi yapıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bura da bu soğuk havada çalışıyoruz. Soğuk memleketin çocuklarıyız. İnşallah Olimpiyatlarda en iyi dereceyi alarak, memleketimizin bu soğuk havasını sıcacık bir havaya dönüştüreceğiz. Buna inanıyorum” Volkan Sarı: "Bayram’a inanıyorum" Şu anda Milli Takım Boks Antrenörü olan ve Milli Boksör Bayram Malkan’ı 2012 yılından beridir çalıştıran Antrenör Volkan Sarı ise yaptığı açıklamada, Ağrı’da sporcusu ile birlikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmak için türlü zorluklara göğüs gerdiklerini ifade ederek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Ağrı’da eksi 25 derecenin altındaki soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sarı, “Bayram’ı 2012 yılından beridir çalıştırıyorum. O zamandan bu zamana kadar birçok başarı elde etti. Birçok uluslararası turnuvalarda dereceler elde ederek, madalyalar kazandı. Şimdi de Allah nasip ederse 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlanıyoruz. Mart ayında Londra’da vize maçımız var. Vizeyi aldıktan sonra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında inşallah ülkemizi temsil edeceğiz. Bu süreçte gördüğünüz gibi eksi 25 derecenin altında soğuk havada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi Olimpiyatlara hazırlanmak kolay değil. Her türlü zorluğa göğüs geriyoruz. Başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 2020 yılı Tokyo Olimpiyat Oyunlarında madalya ile dönmek. Bundan sonra Milli Takım Kampına gideceğiz. Çalışmalarımızı bundan sonra orada sürdüreceğiz. Orada bir aylık çalışma süreci var. Kamp arasından sonra Londra’ya gideceğiz. İnşallah vize maçlarını başarılı bir şekilde atlattıktan sonra vizeyi alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için Tokyo’ya gideceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Sporcuma güveniyorum. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olur inşallah” şeklinde konuştu.





