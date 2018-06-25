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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ekrem Memnun: “Kadın basketbolunu geliştirmek için çalışıyoruz”

Ekrem Memnun: “Kadın basketbolunu geliştirmek için çalışıyoruz”

Ekrem Memnun'un açıklamalarından görüntüler

Milli Takım Basketbol Şampiyon Basın Mensupları Hazırlık Maçı 

-Asena Yalçın'ın açıklamalarından görüntüler
-Pelin Derya Bilgiç'in açıklamalarından görüntüler

- - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun:- “Basit hatalar yaptık” İSTANBUL

- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, en başından beri Türk kadın basketbolunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Dünya Kupası öncesi Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Çin’le oynadığı hazırlık maçından 74-71 mağlup oldu. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun başından beri Türk kadın basketbolunu geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Bu amaç doğrultusunda daha az milli takımda oynamış daha az sorumluluk almış oyuncuları 1.5 aydır geliştirmek için çalışıyoruz. Bu maçları kazanmaktan çok performanslarını geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok basit hatalar yaptık maçta. Çin organize bir takım. Mücadelemiz oyuna tutunmamız hoşuma gitti. Oyuncularımdan mutluyum. Dünya Şampiyonası'nda oynayacağız. Oyunculara koçların saha içinde verdiği sorumluluklar çok fazlaydı kulüplerinde. Şimdi onları hatırlamak için çaba sarf ediyoruz. Daha iyi oynayabilirdik. Günden güne gelişeceğiz. Bu takımdan Dünya Şampiyonası’na gelecek oyuncular olacaktır. Zamanı gelince kadroyu açıklayacağız. Dünya sıralamasında yerimizi kadroda değişiklikler olmasına rağmen yerimizi koruduk. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanacağız. En iyi şekilde hazırlanıp oraya gideceğiz. Uzun vadede kadın basketboluna hizmet edecek takım kurmak istiyoruz. En çok savaşacak en iyi takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum” ifadelerini kullandı. Asena Yalçın: “Çok iyi bir takımız” A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Asena Yalçın ise gerçekten çok iyiydi takım olduklarını belirterek, “Daha önce kimse birbiriyle oynamadı. Gayet iyiyiz. İyi mücadele ettik. Daha önce kazanmıştık ama bugün kaybettik. Çok basit hatalar yaptık. Önümüzde bir turnuva var onu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Çin takımı şubattan beri hazırlanıyor. Kendileri çok organize takım. Antalya’da çalışmalarımızı sürdürdük. Her gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum” dedi.
Pelin Derya Bilgiç: "Hazır bir takıma karşı oynadık" Son 2 aydır çalıştıklarını ifade eden A Milli Takım Kadın Basketbol oyuncusu Pelin Derya Bilgiç, “Hazır bir takıma karşı oynadık. Basit hatalar yaptık. Bizimde alışma sürecimiz var bunun hatalarını yaşıyoruz. Mücadelemiz ve enerjimiz iyi seviyede ama daha iyi olabilir. Bende elimden geldiğince sorumluluk alıp takıma katkı vermeye çalışıyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi performans gösterip kazanacağız” diye konuştu.

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