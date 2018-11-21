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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ekrem Memnun: 'İyi maç çıkardık, şanssızdık'

Ekrem Memnun: 'İyi maç çıkardık, şanssızdık'

- Ekrem Memnun'un konuşması

- Ekrem Memnun: "İyi maç çıkardık, şanssızdık" KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Kabil Rektör 


- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü EkremMemnun, Belarus maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi maç çıardık, şanssızdık" dedi.
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Belarus'a 56-60 yenilmesine rağmen Türk A Milli Kadın Basketbol Takımı grubunu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı. Maç sonu basın toplantısında konuşan A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ekrem Memnun iyi mücadele ettiklerini ancak şanssız bir yenilgi aldıklarını ifade ederek, "Hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası’na katılmaktı. Rakibimizin de kazanması gerekiyordu gruptan çıkabilmesi için. Onların açısından daha motivasyonu yüksek bir maçtı. Biz yine de Türk Kadın Basketbol Milli Takımı kimliğine sadık kalarak o kimlik çerçevesinde oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi bir maç çıkardık, şanssızdık. Çok iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bunun hakkını vermemiz lazım. Özellikle kendi oyuncularımız açısından. Tamamen şanssızlıkla kaybettik maçı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gruptan lider çıkmak iyi bizim için, namağlup çıksaydık daha iyiydi" diye konuştu.

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