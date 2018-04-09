'EHF Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz' - KASTAMONU
"EHF Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz" - KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenmanından detay - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Hakan Günal'ın açıklaması"EHF Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz" - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Günal:"Eleminasyon usulü yapılan kupa maçlarını çift devreli olarak görüyoruz. İlk devreyi bir farkla mağlup kapattık. İkinci yarı Romanya'da oynanacak. Çok daha zor olacak"KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Romanya ekibi Craiova ile oynayacakları yarı final rövanş maçından galibiyetle ayrılıp, finale yükselmek istediklerini belirtti. Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Nisan Cumartesi günü Romanya'da Craiova ile yapacakları yarı final rövanş maçına Atatürk Spor Salonu'nda hazırlandıklarını söyledi.
Sahalarında oynadıkları ilk maçı değerlendiren Günal, "İlk yarısını 15 - 11 önde kapattığımız maçı ne yazık ki 2. yarıda bir farkla kaybettik. İkinci yarının başında lehimize olan farkın aleyhimize çok çabuk erimesi, takımda çöküşe neden oldu. Bu da yaklaşık 17 dakikayı buldu. Son 3 - 4 dakikada tekrar toparlandık ama ne yazık ki zaman yetmedi." diye konuştu. Takımda motivasyonun yerinde olduğunu dile getiren Günal, şunları kaydetti:"Eleminasyon usulü yapılan kupa maçlarını çift devreli olarak görüyoruz. İlk devreyi bir farkla mağlup kapattık. İkinci yarı Romanya'da oynanacak. Çok daha zor olacak. Çok ateşli ve kalabalık bir seyirci kitlesi var Romanya’da. Biz, bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadelenin sonucunu görerek, EHF Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü antrenmanda sporcularımızın motivasyonunun üst seviyede olduğunu ve bu maçı almayı istediklerini gördüm. Romanya'dan daha iyi bir sonuçla dönmeyi ümit ediyoruz. "