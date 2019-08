Eğirdir Gölü’ndeki ücretsiz yaz kursunda yelkenler fora Haberi

-Yelken sporcularının yelkenlerini göle götürmesi ve detaylar

-Yelkencilerin gerekli hazırlıkları, antrenör direktifleri ve rüzgar eşliğinde spor yapmaları

-Eğirdir Gölü üzerinde yelkencilerin genel görüntü ve detayları

-Sporcular Nisa Naz Kayacan - İlke Dikmen ve Zeliha Nur Demirbaş röportajları

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken Antrenörü Ahmet Şahan röportajı

-Genel görüntü ve detaylar



- - Türkiye’nin tek ücretsiz yelken kursu Isparta Eğirdir Gölü’nde veriliyor- GSİM’den Eğirdir Gölü’nde ücretsiz yelken kursu eğitimi ISPARTA



- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Isparta’da açılan yelken kursu, Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nde 208 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Pahalı bir spor olarak bilinen yelkende, 5-15 yaş arası çocuklara yönelik kurs eğitimleri yalnızca Isparta’da ücretsiz olarak veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılan Yaz Spor Okulları kapsamında, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yelken kursu Eğirdir Gölü’nde gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde pahalı bir spor olarak bilinen yelken sporu eğitimleri, yalnızca Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz veriliyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Eğirdir İlçe Müdürlüğü’nde yürütülen yaz spor okulları, yaklaşık 208 sporcunun katılımıyla devam ederken, karada verilen teorik eğitimler sonrasında öğrenciler, uygulamayı ise Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nde gerçekleştiriyor. Kurslara katılan öğrencilerden yetenekli olanlarının sporcu olarak seçildiğini kaydeden Yelken Antrenörü Ahmet Şahan, “Türkiye’de bu sporun ücretsiz olarak yapıldığı tek il burası. Diğer illerde bu kurslar yüksek ücretlerle yapılmakta. Her bütçeye sahip ailelerin çocukları burada spor yapabilmektedir” dedi.

“Küçük kulübümüzü dünyaya duyurmak istiyorum” Isparta’da gün geçtikçe ilginin arttığı yelken sporunu yapan öğrencilerden Nisa Naz Kayacan, “Yelken ile özgüvenimiz artıyor, tek başımıza bir şeyler yapmayı başarıyoruz. Her şeyimizi, özellikle kişisel hayatımızı etkiliyor. Yarışmalara girmek istiyorum. Hedeflerim ilk 10’a girmek, altın madalya kazanmak. Şu an küçük olan kulübümüzü de tanıtarak dünya çapında bir yere getirmek istiyorum” dedi.

“Türkiye dereceleri yapmak istiyorum” Yaklaşık 4 yıldan bu yana yelken sporu yaptığını ifade eden öğrencilerden İlke Dikmen ise, “Güzel bir spor. Deniz, göl, açık havada yapılıyor ama bir o kadar da zor bir spor. Ben yine de herkese bu sporu tavsiye ediyorum. Şu ana kadar küçük çapta derecelerim var, hedefim Türkiye dereceleri yapmak. Beni bu sporla tanıştıran, desteklerini sağlayan hocalarıma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bakanlığımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“Hedefim, TYF Antrenörü olmak” Yelkeni çok sevdiğini ve antrenörünün ailesinin tavsiyesiyle geldiğini ifade eden öğrencilerden Zeliha Nur Demirbaş, “Yaklaşık 3 senedir yelken ile uğraşıyorum. Eğirdir Yelken Kulübü’ndenim, çok seviyorum. Hedefim, Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) antrenörü olmak. Bana bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Şahan: “Türkiye’de bu sporun ücretsiz olarak yapıldığı tek il burası” Türkiye’de yapılan yelken kursları arasında ücretsiz olan tek kursun Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer aldığına vurgu yapan Antrenör Ahmet Şahan ise, “Yelken sporumuz 1972 yılından bu yana Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır. Her geçen sene bu spordaki sporcu sayısı artmakta ve bu spor ilgi görmektedir. 5-15 yaş arası çocuklarımıza karada teorik eğitimler, uygulamalı şekilde de Eğirdir Gölü üzerinde eğitimler verilmektedir. Her sene yetiştirdiğimiz çocuklardan kabiliyetli olanlar müsabakalara götürülmekte ve çeşitli illerde yapılan yarışlarda ilimizi temsil etmektedirler. Türkiye’de bu sporun ücretsiz olarak yapıldığı tek il burası. Diğer illerde bu kurslar yüksek ücretlerle yapılmakta. Her bütçeye sahip ailelerin çocukları burada spor yapabilmektedir. Bizlere bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.