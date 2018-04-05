Efsaneler U12 Cup için buluştu



- U12 Cup için Altınordu’nun davetiyle İzmir’e gelen Alex de Souza, Türk futbolunun efsane golcülerinden Metin Oktay’ın heykeli önünde poz verdi. U12 İzmir Cup için Altınordu ve Petrol Ofisi’nin “yol arkadaşlığı” projesi olarak İzmir’e gelen Alex de Souza, Altınordu’nun Selçuk ve Kuşadası’ndaki tesislerini gezdi, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın adını taşıyan tesislerdeki heykeli önünde poz verdi. Alex’in ilk durağı Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi oldu. Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile kısa süreli ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çekti. Brezilyalı oyuncu, daha sonra ise U12 İzmir Cup’ın organize edileceği Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’ni gezdi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Alex gibi örnek bir oyuncuyu konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Alex, futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliği ile tam bir örnek. Gençlerimizin Alex’i tanımasını, kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum” dedi.

Alex de Souza, yarın U12 İzmir Cup’ın başlama vuruşunu yapacak.

