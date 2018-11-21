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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Efsane Sporcular Derneği açıldı İzle

Efsane Sporcular Derneği açıldı İzle

Luis Figo'nun açıklamaları

Irak 

-Hernan Crespo'nun açıklamaları
-Efsane Sporcular Derneği'nin açılışından görüntüler
-Detaylar

- İSTANBUL

- Efsane Sporcular Derneği, dünya futbolunun efsane isimleri olan Luis Figo, Hernan Crespo, Vincent Candela, Aldair ve Mario Yepes'in katılımlarıyla İstanbul’da açıldı. Efsane Sporcular Derneği, İstanbul’da bir otelde yapılan tören ile açıldı. Yapılan açılışa efsane futbolcular, Luis Figo, Hernan Crespo, Vincent Candela, Aldair ve Mario Yepes katılım gösterdi. Açılışta açıklamalarda bulunan Luis Figo, “İstanbul'da olmak güzel. Futbolu bıraktıktan sonra gelmek daha eğlenceli geliyor. Türk takımlara karşı oynamak kolay değildi. Bu tür etkinlikler organizasyon gerçekleştiren ülke için önemli. Türkiye'de futbola karşı inanılmaz tutku var. Ülkenizin harika bir tarihi var. Bu tür etkinlikler futbolun gelişimi için çok önemli” şeklinde konuştu.
Hernan Crespo: “Parma’da oynamak benim için önemliydi” Bu organizasyona davetli olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Arjantinli efsane oyuncu Hernan Crespo, “Her şeyden önce Parma’da oynamak benim için önemliydi. Bu yüzden güzel anılar geçirdim. Hem insanlık açısında hem de futbol açısında güzel deneyimler yaşadım. Gençlerle oynamak benim için çok iyi fırsattı. Farklı kültürden insan tanımak önemli” açıklamasını yaptı.
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