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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı - EDİRNE İzle

Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı - EDİRNE İzle

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı'nın açıklaması. - Söyleşiden detaylar. EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı, veliahtı olarak milli sporcu Taha Akgül'ü gördüğünü bildirdi.Taşçı, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde adına düzenlenen "Bitmeyen Güreşin Yaşayan Efsanesi" söyleşisine katıldı.
Sunuculuğunu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı söyleşide Taşçı, yağlı güreş hakkında merak edilen soruları cevapladı.Ahmet Taşçı, "2020'de olimpiyatlara katılacak milli sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, olimpiyatlardan sonra da Kırkpınar'a katılabileceklerini söylemişlerdi. Milli güreşçilerimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Her ikisini de takip ediyorum. Rıza Kayaalp çok güçlü bir çocuk ama grokoremenci. Taha'yı yağlı güreşe daha yakın görüyorum. Taha'nın alanı serbest sitil benzeri. Yağa alışabilirse altın kemer alabilir. Yaşı da genç. Hatta bizim rekoru bile kırabilir. Ama Rıza grokoremen üst güreş olduğu için yağda da kıspet var alttan güreşildiği için Rıza'nın çok kuvvetli olmasının yağlı güreşte pek avantaj gözükmüyor. Taha veliaht olabilir, gerçekten değişik bir sporcu. Yağlı güreşte de izlemek isteriz."

Yağlı Güreş Milli Sporcu Milli Sporcular Olimpiyat Altın Kemer 

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