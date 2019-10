Efecan Karaca: “Elimizden gelen her şeyi yapacağız” İzle

--Efecan'ın idmandan genel ve detay görüntüsü

--Efecan Karca'nın konuşması



- (Özel haber) ANTALYA



- Süper Lig'in zirvesinde yer alan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca, ”Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerçekten takımımız çok iyi. Maşallah diyelim nazar değmesin” dedi.

2013 yılında Kartalspor'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncuyu 30 yaşındaki Efecan Karaca, 2 şampiyonluk yaşadığı turuncu-yeşilli formayla 204 kere sahaya çıkarak bu alanda Alanyaspor'un tarihine geçti. Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na



özel açıklamalarda bulundu. “Başkanımız Hasan Çavuşoğlu beni almak için İstanbul’a gelmişti” Efecan, Alanyaspor’da 7 sezondur forma giydiğini belirterek, turuncu-yeşilli ekibe geliş hikayesini attı. Karaca, “Alanyaspor ilk geldiğim sezon biraz tereddüt etmiştim. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu beni almak için İstanbul’a gelmişti. Başkanımız İstanbul’a geldiğinde sanki başkan değil bir ağabey ve baba gibi beni karşıladı. Bende bunun üzerine Alanyaspor’a gelmeye karar verdim. Şimdi düşünüyorum, iyi ki başkanımız oraya gelmiş ve bana ağabey gibi davranmış ve halende öyle davranıyor tüm futbolcularına karşı sadece bana değil. Doğru bir tercih yaptım 7’inci sezonum. Burada 2 şampiyonluk ve Süper Lig’de 4’üncü sezonu gördüm. Kariyerim anlamında en üst seviyedeyim diyebilirim. Milli takımda forma giyiyorum” dedi.

"Haftada 2-3 kere ekstra çalışıyorum" Alanyaspor’da 200’ün üzerinde maç oynadığını aktaran başarılı futbolcu, istikrarın önemli olduğunu söyledi.



Karaca, “Tabii ki ilk önce kendinize iyi bakmalısınız. Uykunuza ve beslenmenize, gezmenize ve her bir şeyinize dikkat etmelisiniz. Ben de bunu yapıyorum. En önemlisi tabii ki de dinlenme, ekstra çalışma ve sabır diyebiliriz. İlk Süper Lig’e çıktığımızda ben 10 maç kadroya girememiştim. İlk 10 maç hiç kadroda yoktum ve ben sabırla bekledim. Bu süreç içerisinde çok çalıştım. Haftada 2-3 kere ekstra çalışıyorum. Bunun yanında da dinlenme önemli. İdmandan sonra kesin 1-2 saat uyurum” diye konuştu.

“Sahada pasaport oynamıyor” ‘Yabancı kontenjanının Türk oyunculara etkisi ne derece oluyor’ sorusuna da yanıt veren Efecan Karaca, “Futbolcu olarak buna yorum yapmam pek doğru değil gibi geliyor bana. Çünkü büyüklerimiz böyle bir karar vermiş, biz de buna uymak zorundayız. Yabancı kuralı tabii var ama yapacak bir şey yok. Sahada dediğim gibi pasaport oynamıyor. Kimin yüreği varsa, kim çok çalışıyorsa o oynuyor. Tabii gönül ister Türk futbolcu daha çok oynasın ama azıcık da her şeyi kendimizde aramamız lazım. Dediğim gibi bunun üzerinde fazla yorum yapmak bana düşmez” ifadelerini kullandı. “Alanyaspor benim ailem” Transfer dönemlerinde adının üç büyük kulüp başta olmak üzere birçok takımla anılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Efecan, şunları söyledi: “Benim ilk hedefim milli takımdı. Allah da milli takımda oynamayı bana nasip etti çok şükür. Şenol hocaya da çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. İlk hedefim bu, milli takımda kalıcı olmak ama tabii ki her insan 3 büyüklerde oynamak ister. Alanyaspor gerçekten ailem benim, gerçek bir aile ortamı var burada. Başkanımız ve yönetimimiz hepimiz aile gibiyiz burada. Takım kaptanımız Haydar ağabey de öyle, biz 7 yıldır buradayız. O yüzden ben burada çok mutluyum. Gönül ister kulübüme para kazandırıp oralarda oynamak ama olmazsa da hiç önemli değil. Alanspor gerçekten önü açık bir kulüp. Her yıl üzerine bir şeyler koyarak yükseliyor. Bunun da sonucunu alıyoruz. Şu anda da liderlik koltuğundayız.” “Şampiyonluk için çok erken” Alanyaspor'un şampiyonluk şansını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk için çok erken. Alanyaspor için çok güzel bir şey ama bunlar için çok erken. Önümüzde büyük takımlarla maçlarımız var. Zor maçlar oluyor. Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerçekten takımımız çok iyi. Maşallah diyelim, nazar değmesin. İyi bir ortam ve iyi arkadaşlığımız var. O yüzden bu da başarıyı getiriyor. Biz elimizden geldiği kadar kendimizi en üst sıralarda tutmak için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.





loading...