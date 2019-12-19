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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Edin Visca, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Edin Visca, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'nın fotoğrafları incelemesi - Edin Visca'nın fotoğrafları oylamasıEdin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bosna Hersekli futbolcu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Visca, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına verdi.Medipol Başakşehir Kaptanı, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına kullandı.Edin Visca, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.

Muhabir Yurt Dışı Gori Kandil Saldırı 

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