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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Edin Dzeko: 'Tatil için geldim'

Edin Dzeko: 'Tatil için geldim'

Edin Dzeko'nun havaalanından görüntüleri

- Edin Dzeko: "Tatil için geldim"- Dzeko, tatil için Muğla’ya hareket etti İSTANBUL

Sosyal Medya Yıldız Futbolcu Forma Basın Mensupları 


- Roma forması giyen ve sabah saatlerinde İstanbul'a geldiği için hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan Edin Dzeko, havalimanında konuştu.
Dzeko, Türkiye'ye tatil için geldiğini söyleyerek Dalaman'a gitti. Roma forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un golcü oyuncuyla görüşme yapacağı iddiaları üzerine özellikle sosyal medyada, taraftarlar birçok paylaşımda bulundu. Ancak Edin Dzeko'nun İstanbul'a gelme amacı tatildi. Saat 14.30'da İstanbul'a geleceği iddia edilen yıldız futbolcunun, saat 10.50'de İstanbul'a geldiği ve Boğaz'da yemek yediği öğrenilirken, Dzeko daha sonra tekrar İstanbul Havalimanı'na dönerek Dalaman uçağını beklemeye başladı.
Havalimanında yıldız futbolcuyu gören basın mensupları, Dzeko'ya transfer için mi yoksa tatil için mi İstanbul'a geldiğini sorarken, Dzeko bu sorulara yalnızca 'Tatil' cevabını verdi ve uçak saatini beklemeye başladı.
Dzeko, saat 17.00 uçağıyla Dalaman'a hareket edecek. Yıldız futbolcu 1 Haziran'a kadar Türkiye'de tatil yaptıktan sonra Bosna Hersek'e dönecek.
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