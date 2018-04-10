Eczacıbaşı VitrA'da CEV Kupası şampiyonluğu sevinci - İSTANBUL
- Şampiyonluk kutlamalarından görüntüler - Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluk kupasını CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil'in elinden aldı - Turuncu - beyazlı ekip, tarihinin 3. Avrupa kupası şampiyonluğuna imza attıİSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus ekibi Minchanka'yı 3 - 1 ve 3 - 0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA, kupasını kaldırdı.Turuncu - beyazlı ekibin 3 - 0 kazandığı rövanş karşılaşmasının ardından Burhan Felek Voleybol Salonu'nda madalya seremonisi gerçekleştirildi. Sezonu CEV Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA takımı oyuncuları ile teknik heyetine madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu takarken, şampiyonluk kupasını ise CEV Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Mutlugil takdim etti.Organizasyonu ikinci tamamlayan Minchanka takımının madalyalarını ise CEV Kupa Komisyonu Sekreteri Natalie Konstanska taktı.Öte yandan organizasyonun en değerli oyuncusu (MVP) olarak, Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic seçildi. - Şampiyonluğu kutladılarEczacıbaşı VitrA oyuncuları ve teknik heyeti, elde edilen başarıyı coşkuyla kutladı.Müsabakada 2 - 0 öne geçmesiyle şampiyonluğu garantileyen turuncu - beyazlı ekibin oyuncuları, maçın sona ermesiyle büyük sevinç yaşadı.Saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapan oyuncular, daha sonra tribündeki taraftarlara giderek sevinçlerini onlarla da paylaştı. - Tarihinin 3. Avrupa kupasıEczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinin 3. Avrupa kupası şampiyonluğuna imza attı.Daha önce 1998 - 1999 sezonunda Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunu elde eden turuncu - beyazlılar, 2014 - 2015 sezonunda ise CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak adını Avrupa'nın zirvesine yazdırmıştı.