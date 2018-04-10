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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nın sahibi oldu

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nın sahibi oldu

Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncuların sevinci

- İSTANBUL

Ali İl Forma 


- CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek'te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu. Ligde ve Avrupa'da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren . Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17'lik sonuçlar alarak durumu 2-0'a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi. Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0'a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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