Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nın sahibi oldu

- CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek'te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu. Ligde ve Avrupa'da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren . Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17'lik sonuçlar alarak durumu 2-0'a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi. Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0'a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı