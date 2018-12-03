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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçının ardından

E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçının ardından

Cihat Arslan konuşma

Beraberlik Fedakarlık Teknik Direktör Rektör 

-Erol Bulut konuşma

- MALATYA

- Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında E. Yeni Malatyaspor, sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek, “İstediğimiz oyun düzeni oturmadı bunda bazı mevkilerdeki eksikliklerimizi sebep olarak gösterebiliriz. Önemli mevkilerde eksikliklerimiz olunca bazı oyunculardan fedakarlık istiyoruz onlar da elinden geleni yapıyor ancak istediğimiz oyun olmuyor. İkinci yarı yaptığımız hamle ile oyun düzenimiz oturdu. İlk yarı Malatya’nın üstünlüğü ile geçti, top bizim ayağımızdayken kötü tercihler yaptık. İkinci yarı başka bir takım gibi olduk. İlk yarı bitiyor, enteresan ama deplasmanda aldığımız ilk beraberlik, bizim için değerli bir beraberlik oldu. İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı” şeklinde konuştu.
Bulut: “Kaybettiğimiz puan bizi üzüyor” Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise, istemedikleri 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, “Oyun geneline baktığımızda bizim lehimize gidiyordu, topa daha çok sahip olan taraf bizdik. İkinci yarı 2. golü bulma hedefimiz vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakip bulduğu 2 şuttan birini gole çevirdi. Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzüyor. Önümüzdeki 3 maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz” diye konuştu.

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