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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
E.Y. Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında puan hedefliyor Haberi

E.Y. Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında puan hedefliyor Haberi

Erol Bulut röportaj

Forma Rektör 

-İdman detay

- - Erol Bulut: “İstanbul’dan eli boş gelmek istemiyoruz” MALATYA

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa deplasmanından eli boş gelmek istemediklerini söyledi.

E.Y. Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Günde çift antrenmanla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hafta sonu da U21 takımımızla bir hazırlık karşılaşması oynadık. Güzel geçti, takımımız iyi çalıştı. Kasımpaşa maçı hazırlıklarımızı güzel bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.
“Takımda 22 futbolcumuz var ve herkes hazır olmak zorunda” Bulut, takımda sakat futbolcuların yerine görev alan oyuncuların da iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade ederek, "Guilherme’nin hafif bir sakatlığı vardı, birkaç gün aradan sonra antrenmana katıldı.
Donald’ın sakatlığı vardı, tedavisi sürüyor. Kaleci Ertaç’ın sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor. Bu oyuncuların en kısa zamanda aramıza katılmalarını bekliyoruz. Tabii sakat oyuncularımızın yerine oynayan arkadaşlarımız da onların yokluğunu aratmadı. İyi bir performans gösterdiler. Takımda 22 futbolcumuz var ve herkes hazır olmak zorunda. Bu takım sadece bir futbolcuya bağlı değil, bir futbolcu olmadığında diğer futbolcu da onun görevini aynı şekilde yerine getirmeye çalışıyor." “Kasımpaşa bu ligin en tempolu, en çok gol atan ve atletik takımı” Kasımpaşa deplasmanından puan çıkartmak istediklerini dile getiren Erol Bulut, “Kasımpaşa bu ligin en tempolu, en çok gol atan ve atletik takımı. O yüzden önlemlerimizi alıp, üzerine çalışacağız. İstanbul’dan elimiz boş gelmek istemiyoruz” diye konuştu.

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