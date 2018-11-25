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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Dusko Ivanovic: 'Sakatların eksikliğini hissettik'

Dusko Ivanovic: 'Sakatların eksikliğini hissettik'

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic'in açıklamaları

- Dusko Ivanovic: "Sakatların eksikliğini hissettik" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Galatasaray'a sahasında 74-72 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Dusko Ivanovic maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sakat oyuncuların eksikliğini hissettiklerini söyledi.

Çok bir karşılaşmaya çıktıklarını söyleyen Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, "Böyle olacağını biliyorduk. İyi bir takıma oynadık. Maçı bir top belirledi. Tek topta kazanılan maçlara çok da hazırlıklı olmamız gerek. En büyük problemimiz oyun kurucu pozisyonuydu. Kenan sakatlandı, hafta içinde üç gün antrenman yapmadı. İyileşti ancak yine sakatlandı. Rich ve Ömer Utku'yu denedik. Ama o da olmadı. Rich oyun kurmaya enerji harcayınca kendi yeteneklerini kullanamadı. Maçın içinde iki veya üç daha akıllı oynamamız gerenler anlar vardı. Biz bu anları doğru kullanamadık. Son topu da kötü kullandık" ifadelerini kullandı.
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